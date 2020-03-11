Baharın müjdecisi leylekler Muş'a geldi
Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Muş'a gelmeye başladı.
11.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:14
Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Muş 'a gelmeye başladı.
Korkut ilçesinin Alazlı köyünde yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.
Köy sakini Ecvet Güven, her yıl havaların ısınmasıyla leyleklerin çatılarda yuva yaptığını söyledi.
Bu yıl leyleklerin erken geldiğini anlatan Güven, "Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak leylekleri gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz." dedi
Korkut ilçesinin Alazlı köyünde yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.
Köy sakini Ecvet Güven, her yıl havaların ısınmasıyla leyleklerin çatılarda yuva yaptığını söyledi.
Bu yıl leyleklerin erken geldiğini anlatan Güven, "Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak leylekleri gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz." dedi
Kaynak: AA
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