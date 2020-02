Baharın müjdecisi oğlak ve kuzulara özel bakım

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, şu sıralar çoğalan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ahırlardaki zorlu mesaisi arttı.Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, çetin geçen kış mevsimine göğüs gererek en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla gece gündüz demeden ilgilenmeyi sürdürüyor.Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede 94 Mahallesi ile Konaklar, Havuzlu, Paşadüzü, Güneykonak, Çakmaklı ve Yaylagünü köylerindeki besiciler, umutla bekledikleri oğlak ve kuzu doğumlarının mutluluğunu yaşıyor.Yörede "baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen doğumlar, her yıl ocak sonunda başlayıp şubat ve martta yoğunlaşıyor. Besiciler, keçi ve koyunların doğumda zorlanmasından dolayı ahırlarda nöbet tutuyor, doğum sırasında hayvanlara veteriner gibi müdahale ediyor.Yavruların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, doğum sonrası oğlak ve kuzulara annelerinden ağız sütünü vererek, bu sayede soğuktan ve hastalıklardan korunmalarına yardımcı oluyor.Sürüde ezilme tehlikesine karşı yavruları ayrı bir bölümde tutan besiciler, emzirmeleri için günde 2 kez anneleriyle buluşturdukları oğlak ve kuzulardan aç kalanları, ineklerden sağıp biberona koydukları sütle besliyor.Annesini kaybeden oğlak ve kuzulara da adeta anne şefkati gösteren besiciler, yavruların büyümesi için mayıs ayına kadar yoğun bir çalışma dönemi geçirecek.94 Mahallesi'nde yaşayan besici Umut Candaş Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın işlerini zorlaştırdığını söyledi.Gece yarısı ahıra gidip oğlak ve kuzuların doğmasına yardımcı oluyorlarAilesiyle 17 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Yarar, "Ovacık'ta şu an olumsuz hava şartları ile mücadele ediyoruz. Çok sayıda keçi ve koyunumuz doğum yapmaya başladı. Oğlaklar ve kuzular dünyaya geldi. Bizler de sürekli oğlak ve kuzularla ilgileniyoruz. Bazı keçi ve koyunlarımız geceleri doğum yapıyor ve gecenin bir saatinde ahıra gelerek oğlak ya da kuzunun sağlıklı doğmasını sağlıyoruz." diye konuştu.Yarar, olumsuz hava koşullarının, doğum yapan hayvanların süt verimini düşürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:"Oğlak ve kuzular, anne sütü az olunca aç kalıyor ve gelişimi yavaşlıyor. Biz de oğlak ve kuzuları sağlıklı büyütebilmek için ineklerden süt sağıp onları biberonla besliyoruz. Her zorluğa rağmen hayvanlarımızı çok seviyoruz. Oğlakların doğması bizim için çok değerli. Onlarla sürekli vakit geçirdiğimiz için bir süre sonra çocuğumuz gibi oluyorlar."Dedesi besici olan 13 yaşındaki Rohatcan Gündoğan ise okuldan arta kalan zamanında oğlak ve kuzuları sevmek için ahıra geldiğini anlattı. Kuzu ve oğlaklarla oyun oynadığını dile getiren Gündoğan, "Dedemle ahıra gelip, hayvanları su içmeye götürüyorum. Oğlak ve kuzularla vakit geçiriyor, onları kucağıma alıp seviyorum. Çok tatlılar." dedi.