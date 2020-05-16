BAHÇE, BALKON, TERASA TALEP PATLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere talep yüzde 100 arttı.

16.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:43
Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere talep yüzde 100 arttı. Ayrıca, İstanbul gibi illerde bu konutların fiyatları yüzde 50 yükselirken, tatil bölgelerinde fiyat artışı özellikle kiralamalarda yüzde 100'ün üzerine çıktı. Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Geçen yıl dönemsel kiralamada 100 bin lira olan bir yazlık için bu yıl 200 bin lira istendi" dedi.
Koronavirüs salgını insanların ev arayışındaki tercihlerini değiştirdi. Bu dönemde açık hava ile toprağa temas gibi ihtiyaçlar ön plana çıkarken, talep artışı ev fiyatlarının yükselmesine de neden oldu. Konut sektöründeki değişimleri değerlendiren Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, bahçeli müstakil evlere olan talebin yüzde 100 arttığını dile getirdi. Kırmızıtaş, buna bağlı olarak ev fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti.
'WEB TAPU ÜZERİNDEN KONUT SATTIM"
Artık drone ile konut alıcılarına evleri gezdirdiklerini söyleyen Kırmızıtaş, son konutu web tapu üzerinden sattığını ve internet üzerinden her şeyin yapıldığını dile getirdi. Kırmızıtaş, 'Geniş balkonlu, teraslı evlere ciddi talep var. Bahçeli evlere talep yüzde 100 arttı. Herkes bütçesine göre bahçeli ev arayışında, memleketine dönen de oldu. Yazı da bu evlerde geçirmeyi planlıyorlar. Koronavirüs öncesinde kenara koydukları 200-300 bin lirayla bahçeli bir ev almayı düşünmezlerdi" ifadelerini kullandı.
REZİDANSTA YAŞAYANLAR DA MÜSTAKİL EV ARIYOR
Önümüzdeki 3 ay için insanların tatil anlayışının da değiştiğini belirten Kırmızıtaş, 'Oteller güvenlik önlemleri alınarak açılsa bile aileler daha izole sağlıklı bir alana ihtiyaç duyuyor. O yüzden evin kendine ait havuzu olmasını istiyorlar, site havuzundan bahsetmiyorum. Rezidans ve lüks apartmanlarda yaşayan aileler de ortak kullanım alanlarındaki riskten dolayı müstakil ev arayışına girdi. İstanbul'da veya başka bir şehirde her bütçeye uygun bahçeli ev bulmak mümkün" dedi.
BAHÇELİ EV FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI
Bahçeli ev fiyatlarının arttığını söyleyen Evrim Kırmızıtaş, özellikle kiralık müstakil evlerin fiyatlarında artış olduğunu vurgulayarak, 'Martta yüzde 15-20'lik bir artış vardı ama sonraları bu artış yüzde 50'yi buldu" diye konuştu.
TATİL BÖLGELERİNDE DÖNEMSEL EV KİRALARI UÇTU
Bodrum gibi tatile beldelerinde dönemsel ev kiralama fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ün üzerine çıktığını aktaran Kırmızıtaş, 'Geçen yıl dönemsel kiralamada 100 bin lira olan bir yazlık için bu yıl görüştüm, sahibi 200 bin lira istediğini söyledi. O site için hatta 250 bin lira rakamını da duydum. Satılık ev fiyatları aynı oranda artmadı ama iç piyasa canlandı" ifadelerini kullandı.
Dairelerde geniş balkonların da önem kazandığını dile getiren Kırmızıtaş, 'Çok satış yaptığımız rezidanslarda camları açıp masa ve sandalyenizi atacağınız alanlar yoktu. İşte insanlar o yüzden bunaldı, toprağa basma ihtiyacı doğdu ve bahçeli evlere talep yüzde 100 arttı" dedi. BAHÇE, BALKON, TERASA TALEP PATLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Haber

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