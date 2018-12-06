Bahçe Çitine Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü

06 Aralık 2018 Perşembe 12:42



06 Aralık 2018 Perşembe 12:42

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe çitine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Mustafalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde İznik'ten Narlıca istikametine giden 16 DM 981 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Öner (63), yağışlı havada yolların kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarındaki bahçe çitlerine çarparak durdu. Olayı gören diğer sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öner'in hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA