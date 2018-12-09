Bahçe'de 11 Bin Küçük ve Büyükbaş Hayvan Aşılandı

OSMANİYE (AA) – Bahçe
ilçesinde, aşılama programı kapsamında 11 bin 593 küçük ve büyükbaş hayvanın aşılandığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik
Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve 15 köyde veteriner hekimler tarafından yürütülen aşılamanın sona erdiğini belirtti.
Bakanlık olarak aşılama programının önemsendiğini ifade eden Müftüoğlu, "İlkbahar dönemi şap hastalığı aşılamasında 2 bin 30, sonbahar dönemi şap hastalığı aşılamasında 2 bin 86 büyükbaş, bin 907 büyükbaş hayvana LSD hastalığı aşısı, 50 E.Coli aşısı ve 300 sığır brusellozu aşısı yapıldı. Çalışma kapsamında küçükbaşlara 951 Mavidil, bin koyun-keçi brusellozu, 3 bin 149 koyun-keçi bebası aşısı ile 120 kedi ve köpeğe kuduz aşısı olmak üzere 11 bin 593 hayvanın aşılandı. Ayrıca 2018'de 812 büyükbaşa ve 2 bin 639 küçükbaşa küpe takılarak kayıt altına alındı." dedi.
Bahçe
09 Aralık 2018 Pazar 10:36