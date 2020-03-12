Bahçe'de küçük ve büyükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı
Bahçe ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik ücretsiz aşılama başlatıdı.
12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:40
Bahçe ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik ücretsiz aşılama başlatıdı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu yaptığı açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programı kapsamında, 15 köyde aşılama çalışması yapıldığını belirtti.
Üç ayda 2 bin büyükbaşın aşılanmasının hedeflendiğini ifade eden Müftüoğlu, "İlkbahar aşılamalarımız kapsamında 645 büyükbaşa şap aşısı, 645 büyükbaşa Nodüler Ekzantemi hastalığı aşısı yapıldı. 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 2 bin büyükbaş hayvana şap aşısı ve LSD aşısı yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca sonbahar dönemi şap hastalığı aşılama programı çerçevesinde yine 2 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılacak. Yıllık aşılama programımız çerçevesinde 300 sığıra, bin 500 koyun ve keçiye Brusellozu aşısı, 2 bin 500 koyun-keçi Vebası aşısı ile 150 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapılması hedefleniyor"
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu yaptığı açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programı kapsamında, 15 köyde aşılama çalışması yapıldığını belirtti.
Üç ayda 2 bin büyükbaşın aşılanmasının hedeflendiğini ifade eden Müftüoğlu, "İlkbahar aşılamalarımız kapsamında 645 büyükbaşa şap aşısı, 645 büyükbaşa Nodüler Ekzantemi hastalığı aşısı yapıldı. 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 2 bin büyükbaş hayvana şap aşısı ve LSD aşısı yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca sonbahar dönemi şap hastalığı aşılama programı çerçevesinde yine 2 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılacak. Yıllık aşılama programımız çerçevesinde 300 sığıra, bin 500 koyun ve keçiye Brusellozu aşısı, 2 bin 500 koyun-keçi Vebası aşısı ile 150 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapılması hedefleniyor"
Kaynak: AA
Etiketler : Ahmet Refik, Bahçe, Güncel
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