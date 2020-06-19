Bahçe düşen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Denizli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir evin bahçesine düştü.

Bahçe düşen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
19.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:49
Denizli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir evin bahçesine düştü. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen sürücü 20 RC 096 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin bahçeye düştüğü esnada kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti. Kullanılamaz hale gelen ve ters dönen otomobil çekici ile evin bahçesinden çıkartıldı.

Olayla, ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Haberler››3. Sayfa››Bahçe düşen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:58: Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı - Haberler 11:57: Kütahyalı çevreci örnek iş adamı - Haberler 11:56: Başkan İlhan'dan 'kaçak geçiş' açıklaması - Haberler 11:55: O son bakışın ardında müthiş bir mücadele vardı - Haberler 11:54: Tayland'daki dev hortum kamerada - Haberler 11:28: İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı 11:14: İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi 11:14: İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi - Haberler 11:08: Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası - Haberler 11:04: Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu