Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin bahçe duvarın çarpan otomobildeki 5 kişi, yaralandı.

05.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:16
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin bahçe duvarın çarpan otomobildeki 5 kişi, yaralandı.
Orhangazi-İznik Karayolu'nda, İznik istikametinden Orhangazi yönüne seyreden Hamza Özdemir (40) idaresindeki 34 CKD 992 plakalı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.
Bahçe duvarını yıkıp içeri giren ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile Ahmet Burhan Koç (29), Ali Çiçek (37), Mahmut Mustafa Özdil (45) ve Kemal Bulut (36) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Burhan Koç, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, yaralılardan Özdil'in Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, Bursa, Bahçe, Güncel, Haber

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