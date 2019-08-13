Haberler» Güncel» Haber

Bahçe tellerine takılan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bahçe tellerine takılan yavru karacayı kurtaran vatandaşlar, karacaya su verdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.

13.08.2019 16:25
Bahçe tellerine takılan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı
Bolu'nun Mengen ilçesinde bahçe tellerine takılan yavru karacayı kurtaran vatandaşlar, karacaya su verdikten sonra tekrar doğaya bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Ferhat Aktay'a ait evin bahçesine yavru karaca girdi. Çevresi dikenli tellerle örülü bahçeden çıkmaya çalışan yavru karaca, tellere takıldı. Bahçesinden gelen sesleri duyarak evinden çıkan Aktay, karacanın tellerde takıldığını görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Aktay'ın ekipleri beklediği sırada, doğa yürüyüşü yapan bir grup tellere takılı kalan karacayı gördü. Doğa yürüyüşü yapan grubun da yardımıyla yavru karaca, Milli Parklar ekipleri gelmeden önce tellerden kurtarıldı. Karacanın tellerden dolayı kanayan bölgelerini suyla temizleyen grup, daha sonra yavru karacayı doğal ortamına bıraktı.
(Faruk Çidem/İHA)
Bahçe tellerine takılan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu" - MUĞLA
16:57   Boyundaki tümörleri 5 dakikada yok ediyorlar
16:55   Havuzu bırakıp yangına koştular
16:55   MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
16:55   Kutsal topraklarda hac coşkusu
16:50   KAYSERİ Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet saçtı
16:50   DHA DIŞ - Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı