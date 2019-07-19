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Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı saha amirliği ekipleri, yol yapım faaliyetlerini Bahçecik Mahallesinde sürdürüyor.

19.07.2019 20:59 Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı saha amirliği ekipleri, yol yapım faaliyetlerini Bahçecik Mahallesinde sürdürüyor.

Mahallede başlatılan çalışmalar ekseninde, Bilal-i Habeşi Camii karşısından güneye doğru uzanan cadde, asfaltlanmaya başlandı. Daha önce stabilize olan caddenin altyapısı gözden geçirildi, akabinde asfalt işlemine geçildi. Çalışmaların nihayete ermesiyle birlikte bölgede önemli bir arter, yeni yüzüyle halkın hizmetine sunulacak.

Konuyla ilgili yetkililerden yapılanan açıklamada, "Hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana çalışmalarımıza dolu düzgün devam ediyoruz. Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla, tahrip olan cadde ve sokaklarımızı belli bir plan ve program dahilinde yeniliyoruz.

Asfalt ekiplerimiz, bu aralar Bahçecik Mahallesi'ne yoğunlaşmıştırlar. Bu bölgede altyapı ve kaldırımı tamamlanan cadde ve sokakları asfaltla buluşturuyoruz. Allah nasip ederse, şuan asfaltlamaya çalıştığımız bu önemli güzergahı kısa sürede tamamlayarak, hizmete sunacağız. Hemen akabinde programa aldığımız diğer cadde ve sokaklara odaklanacağız. Amacımız, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunarak, memnuniyetini sağlamaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Bahçecik, Güncel

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