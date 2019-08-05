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Bahçede çalışırken atılan taşla yaralandığı düşünülen kadının ensesinden kurşun çıktı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada ensesine isabet ettiği taşla yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan Zahide Demirci'nin (54), kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

05.08.2019 23:49 Bahçede çalışırken atılan taşla yaralandığı düşünülen kadının ensesinden kurşun çıktı
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada ensesine isabet ettiği taşla yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan Zahide Demirci'nin (54), kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.
Olay, Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide Demirci bahçesinde çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti. Aldığı yara ile yığılan Zahide Demirci'nin yardımına yakınları koştu. Taşla yaralandığı düşünülen Zahide Demirci, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zahide Demirci'nin çekilen röntgeninde ensesine isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Demirci'nin ensesindeki kurşun ameliyatla çıkartıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Zahide Demirci tomografisi çekilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Devlet Hastanesi, Çaydeğirmeni, Devrek, Güncel

Kaynak: DHA

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