18.06.2019 20:37
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Bahçede çalışırken yıldırımın çarptığı çiftçi öldü

Bahçede çalışırken yıldırımın çarptığı çiftçi öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi Cecimli mezrasında kendisine ait bahçede kızı Ayşe D. ile çalışan Mehmet D.'nin (66) bulunduğu alana yıldırım düştü. Kızının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Kurşunlu, Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa

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