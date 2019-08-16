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Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü

Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördüELAZIĞ - Elazığ'da bir bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü.

16.08.2019 16:45
Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü
Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü
ELAZIĞ - Elazığ'da bir bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesinde Kadir Arpa ait bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan ağaçlara zarar verdi.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında 80 tane meyve ağacı büyük oranda zarar gördü.
Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü

Şahinkaya, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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