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Bahçede ensesine taş isabet ettiğini zanneden kadın, hastaneye gidince şoka uğradı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde evinin bahçesinde iş yaparken ensesine kurşun isabet eden yaşlı kadın yaralandı.

06.08.2019 00:03 Bahçede ensesine taş isabet ettiğini zanneden kadın, hastaneye gidince şoka uğradı
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde evinin bahçesinde iş yaparken ensesine kurşun isabet eden yaşlı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde evinin bahçesinde çalışan 54 yaşındaki Zahide Demirci, başına isabet eden kurşun sonucunda yaralandı. Yakınlarına durumu anlatan yaşlı kadın başına taş isabet ettiğini söyledi. Yaşlı kadının yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansa bindirerek Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Başına taş isabet ettiğini ifade eden yaşlı kadın röntgene alındı. Çekilen röntgen sonucu yaşlı kadının ensesine kurşun isabet ettiği tespit edildi. Tedavi alınan yaşlı kadının ensesinden kurşun çıkartıldı. Tedavi altında olan yaşlı kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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