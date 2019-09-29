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Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 4 yaşındaki çocuğun böcek ısırığından öldüğü iddiasıİZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti.

29.09.2019 01:32
Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
4 yaşındaki çocuğun böcek ısırığından öldüğü iddiası
İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti. K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, dün gece saatlerinde Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Yarbay U.D.'nin oğlu 4 yaşındaki K.D., bahçede oyun oynuyordu. Bu sırada çocuk aniden fenalaşmaya başladı. İddialara göre, vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan minik K.D., hemen hastaneye götürüldü.
Alerjik mi böcek mi ısırdı?
Tedaviye alınan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik K.D.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenaze defnedilmek için Kayseri merkeze gönderilen minik çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Narlıdere, Genel

Kaynak: İHA

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