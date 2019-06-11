11.06.2019 14:43
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Bahçede Hint keneviri ele geçirildi

Bahçede Hint keneviri ele geçirildi

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki bir evin bahçesinde 297 kök Hint keneviri ele geçirildi.

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki bir evin bahçesinde 297 kök Hint keneviri ele geçirildi.  
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Banaz'a bağlı Gürlek Köyü'nde yaşayan E.K.'nin(45) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle de  şüphelinin evi ile bahçesinde arama yaptı. Bahçede 297 kök Hint keneviri evde de 1 hassas terazi ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma, ev sahibi E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


- Uşak
Kaynak: DHA
Jandarma, Banaz, Uşak, Güncel