13.06.2019 21:47
Haberler»3. Sayfa » Haber

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta bahçede iş yapan yaşlı bir kadın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta bahçede iş yapan yaşlı bir kadın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gazi köyünde evli ve üç çocuk annesi Fadik Köse (74) evinin yakınlarındaki bahçesine gitti. Bu esnada Köse'ye bahçeye düşen yıldırım isabet etti. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kösenin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:06 Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü
23:06 Uluslararası ESOK Rallisi
23:05 Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu
23:05 Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
23:05 Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
23:05 Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
23:04 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (EK FOTOĞRAFLAR)
23:04 Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı
23:03 Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı
23:03 Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle tanıştı
23:02 (Geniş Haber) GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI
23:01 ABD Umman Denizi'ndeki saldırılar için İran'ı suçladı
23:01 Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki
23:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74