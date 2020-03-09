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Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

09.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:10
Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun 'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Keleş (82) bahçesindeki otları temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Aslan Keleş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa
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