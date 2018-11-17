Bahçede Top Oynayan Suriyeli Çocuk, Kanalizasyon Çukuruna Düştü

KAYSERİ'nin Kocasinan
ilçesinde, babaannesi ile birlikte yaşayan Suriyeli Ömer Naami (7), bahçede top oynarken 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Naami, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Merkez
Kocasinan İlçesine bağlı Mimarsinan
Mahallesi Emek Apartmanı'nda meydana geldi. Babaannesi ile Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kayseri
yerleşen Ömer Naami, iddiaya göre evlerinin bahçesinde top oynarken, bahçede bulunan 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuğun yakınları, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma neticesinde çukura düşen çocuğu çıkardı. Salonum sıkıntısı yaşayan Naami, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
Kayseri
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:37