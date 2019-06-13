Bahçede yetiştirdiler; kahvaltıda yediler

Okulun bahçesinde oluşturulan Hobi Bahçesi'nde yetiştirilen doğal mahsullertoplanarak kahvaltı programı düzenlendi. Hobi bahçesinde yetiştirilen ürünler ve okul aile birliği üyelerinin getirdiği kahvaltılık malzemelerle yapılan kahvaltı etkinliği, oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirildi.

Okul kadrosunun tamamının katıldığı kahvaltı programında bir araya gelen öğretmenler, okul aile birliği üyeleri hem eğlendiler, hem de okulun son gününde sohbet ederek, güzel bir zaman geçirmenin keyfini yaşadılar. Birlik ve beraberliği pekiştirmek, yoğun ve yorucu eğitim öğretim döneminin sonunda bir nebze olsun dinlenmek ve sohbet etmek amacıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri bol bol sohbet etti; gönüllerine göre güzel bir gün geçirdiler.

Kaynak: Bültenler