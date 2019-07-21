Haberler» Güncel» Haber

Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı

ÇANKIRI'da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı.

21.07.2019 15:57 Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı
ÇANKIRI'da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı.
Merkeze bağlı Germece köyünde sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına giden Bayram Çelik, keleklerin içinde 5 TL ve bir not buldu. Not kağıdında, "4 adet keleğinizi kopardık, hakkınızı helal edin. 5 TL bırakıyoruz. Çankırı 112 ekibi" yazısını gördü. Çelik, hakkını helal ettiğini ifade ederek "Notu ve parayı görünce ilk başta şaşırdım. Bir yandan da gururlandım. İnsanlık ölmemiş. 112'de çalışan arkadaşlarımız keleklerimizden koparmış ve karşılığını bırakmış. Hakkımı helal ediyorum. 112 çalışanlarımız başımızın tacı. Para bırakmalarına bile gerek yoktu. Kim olduklarını bilmiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Acil Servis, Çankırı, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:10   Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda
17:10   BAHÇELİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, MACERA DEĞİL, MECBURİYETTİR
17:09   Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)
17:08   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
17:07   Boğulma tehlikesi geçirdi, deniz polisi kurtardı
17:07   NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı
17:06   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI