Bahçelerden sonra evleri de istila eden "Vampir Kelebeklere" karşı vatandaşlar çaresiz durumda

Bahçelerden sonra evleri de istila eden "Vampir Kelebeklere" karşı vatandaşlar çaresiz durumdaRizeli'nin 'Vampir Kelebek' ile imtihanı bitmiyorRİZE - Rize'de 'Vampir kelebek' olarak adlandırılan Ricania Simulans cinsi kelebekler, yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ederken vatandaşlar çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyor. Rize'de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan Ricania Simulans yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle sahil kesimlerde geçtiğimiz yıllarda türeyen Ricania Simulans bu kez rakımı yükseltti ve yüksek bölgelerde de etkili olmaya başladı. Ayırt etmeden yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kuruma noktasına getiren 'Ricania Simulans' isimli kelebek türüne Rize halkı bitkinin özünü emdiği için 'Vampir Kelebek' ismini vermişti.Bu kelebekler artık bitkilerin ardından insanların yaşam olanı olan evlere dahi girmeye başladı. Havanın kararıp evin ışıklarının yanmasıyla evleri istila eden kelebekler hanımları da canından bezdirdi. Hemen her evde kendisine yer bulan kelebekler evde yaşayanlar tarafından ölü vaziyette yerlerden günde birkaç kez süpürülmek zorunda kalıyor. Rize merkeze bağlı Balıkçılar köyünde evin ışıklarının yanmasıyla odanın camını saran kelebekler ev sahibi tarafından görüntülendi.'Lütfen bunlara bir çare bulunsun'Vampir kelebekler yüzünden evde cam açamadıklarını dile getiren ev sahibi Gülseren Akgül "Rize'nin başının belası olan vampir kelebekler, bunlar yüzünden ne huzurumuz kaldı ne rahatımız kaldı, her yerdeler. Bahçeye çıkamıyoruz, sebze alamıyoruz, çaylıklara gidemiyoruz. Dışarıda kapının önünde oturamıyoruz, kapı pencere açamıyoruz. Bunlara bir çare bulunmadı. Lütfen bunlara bir çare bulunsun. Evin her tarafından bunlar camlarda. Yediğimiz her şeyin üzerinde bunlar. Sebzelerimizin üzerine yapışkan bir madde bırakıyorlar. İçtiğimiz çayın içerisinde aynı şeyler. İnsan sağlığına zararlı mı değil mi onu da bilmiyoruz. Yetkililerin artık buna bir çare bulmasını rica ediyoruz. Artık halkın sesini duysunlar da çektiği çileyi görsünler. İnsanın üzerine yapışıyorlar, ısırıyorlar, çay bahçelerinde perişan oluyoruz. Senelerdir bu böyle, buna bir çare bulunmuyor. Biz ne kadar ilaçlar isek ilaçlayalım bir çaresini bulamıyoruz. Karadeniz'in her tarafına yayılmış bunlar" ifadelerini kullandı.