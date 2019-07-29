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Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bahçelerinde hint kenevir yetiştiren çift, jandarma tarafından gözaltına alındı.

29.07.2019 17:32 Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bahçelerinde hint kenevir yetiştiren çift, jandarma tarafından gözaltına alındı. 16 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere söküldü.
Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.T.'nin(51), Ula'nın Gökova Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, öğle saatlerinde eve baskın yaptı. Evin bahçesinde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken, K.T ve eşi B.T.(45), gözaltına alındı.
Çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Jandarma, Kenevir, Ula, Güncel

Kaynak: DHA

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