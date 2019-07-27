Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)

"31 Mart mahalli idareler seçimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz. Emaneti ehline teslim ettiniz. MHP'ye muazzam bir destek verdiniz. Üç hilali yükseltip huzuru ve umudu seçtiniz"

Kaynak: AA