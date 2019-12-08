Haberler » Politika » Bahçeli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haberler

Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

08.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:44Bahçeli, AA'nın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bahçeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.
Bahçeli, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.
Haber kategorisinde MHP Lideri Bahçeli'nin oy verdiği ikinci fotoğraf ise 'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.
Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Bahçeli, Mersin açıklarındaki dalışıyla dünya rekorunu kazanan ve su altında asker selamı veren Şahika Encümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için oy kullandı.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını beğenen Bahçeli, yine yaşam kategorisinde yer alan Suriye'deki iç savaşın mağdurları baba-oğlun yer aldığı ve Cem Genco'nun çektiği "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı oyladı.
Spor kategorisinde yer alan fotoğrafları inceleyen Bahçeli, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasındaki maçtan bir karenin oylamada yer aldığını görüncü esprili şekilde "Niye Beşiktaş'ın fotoğrafının olmadığını" sordu.
Bahçeli, oylama sonrasında "Anadolu Ajansının her yıl düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışması olayların değerlendirilmesi, kültür hayatımızın zenginleşmesi açısından önemlidir. Her yıl katılmaktayım bazı yıllarda da birincilik almaktayım. Bunda da umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Bahçeli, Suriye, MHP, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:59 Son anketlere göre İngiltere'de genel seçimler 'bıçak sırtında', Brexit yine zora girebilir - Haberler
11:53 Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı... Enkazda can pazarı - Haberler
11:52 İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı - Haberler
11:48 Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
11:42 2 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
10:16 Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı - Haberler
10:12 TSK, Ceren'in katili Özgür Arduç için 15 yıl önce rapor hazırlamış: Saldırgan ve suça meyilli - Haberler
8.12.2019 12:08:56