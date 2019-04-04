Bahçeli, Alparslan Türkeş'i Anma Törenine Katıldı - Detay

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Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin, Türkeş
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'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katıldı. (3)
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş, Güncel
Kaynak: AA