04 Nisan 2019, 12:58
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Bahçeli, Alparslan Türkeş'i Anma Törenine Katıldı - Detay

- Alandaki vatandaşlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,Türkeş'in Anıt Mezarı'na gelmesi Dua edilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması Mezarın sulanması Alandan genel detay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılması MHP Genel Başkanı Devlet...

- Alandaki vatandaşlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkeş'in Anıt Mezarı'na gelmesi
Dua edilmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması
Mezarın sulanması
Alandan genel detay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracına binmesi
Alandan genel detay ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katıldı. (3) Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş, Güncel
Kaynak: AA