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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

04.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:36
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.
MHP lideri Bahçeli'ye, 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinde korumaları ve küçük bir grup eşlik etti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle resmi anma töreninin yapılmadığı anıt mezarda Kur'an-ı Kerim okundu.
Türkeş'in kabri başında dua eden Bahçeli, kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü.
Bahçeli, ziyaretin ardından anıt mezardan ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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