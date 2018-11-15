Bahçeli, Ampute Milli Futbol Takımını Kabul Etti

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Meksika
'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası
'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol
Takımı oyuncu ve antrenörlerini kabul etti.
Bahçeli'nin makamında gerçekleşen kabulde, takım kaptanı Osman Çakmak
MHP liderine, üzerinde "Devlet Bahçeli" yazılı 80 numaralı milli takım forması hediye etti.
Kabule, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu
da katıldı.
Bahçeli, TBMM Grup toplantısında, 2018 Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybederek ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı
Kaptanı Çakmak'ın maç sonu yaptığı, "Türk halkı hakkını helal etsin" açıklamasına karşılık, "Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" demişti.
Devlet Bahçeli,Milliyetçi Hareket Partisi,Futbol
15 Kasım 2018 Perşembe 16:37