Bahçeli, Antalya'da Partisinin İl Binasını Açtı

Bahçeli, Antalya
'da partisinin il binasını açtı
ANTALYA - MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını dualarla gerçekleştirdi. Antalya'da temaslarını sürdüren Devlet Bahçeli, Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi Belek'te bir otelde yapılan İl başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katıldı. Bahçeli, ardından Kepez
ilçesi Sakarya Bulvarı
üzerinde yapımı tamamlanan MHP Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. 'Hareketin lideri' sloganlarıyla kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy
ve protokol üyeleriyle dualar eşliğinde, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra binayı gezerek, il başkanlığı makamında partililerle bir araya gelen Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
ve belediye başkanlarıyla sohbet etti. Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Bahçeli, açılışın ardından Belek'e hareket etti.
Belek,Devlet Bahçeli,Milliyetçi Hareket Partisi,Antalya
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:02