Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesi arife günü 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı. Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken Türk müziğinin önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk'un 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi. Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bahçeli'nin klasik arabasıyla gezmesi
-Aziz İstanbul şarkısı
-Detaylar
Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,
Kaynak: DHA
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