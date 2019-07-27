Bahçeli: "Bekamız tahrip edildikten, vatan ve millet elden gittikten sonra neyin ekonomisinden...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.27.07.2019 16:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)
"CHP Genel Başkanı'nın bize mi saldıracaklar diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştır"
"CHP tehlikenin hala farkında değildir. CHP HDP İYİP aynı zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir"
"Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsunuz da terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz mu, hiç hesap ettiniz mi?
"Mutfakta ateş varsa söner, söndürülür. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Bugün kaybettiysek kısa sürede tekrar kazanırız. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz. Omuzlarda taşınan şehit naaşlarına nasıl bakacaksınız"
"Bekamız tahrip edildikten, vatan ve millet elden gittikten sonra neyin ekonomisinden, neyin gelir azalmasından bahsedeceksiniz"
"PKK FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları kazdığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız. Bunu da soğan patates patlıcan istismarıyla mı tamir ve telafi edeceğiz "
"CHP Genel Başkanı'nın bize mi saldıracaklar diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştır"
"CHP tehlikenin hala farkında değildir. CHP HDP İYİP aynı zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir"
"Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsunuz da terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz mu, hiç hesap ettiniz mi?
"Mutfakta ateş varsa söner, söndürülür. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Bugün kaybettiysek kısa sürede tekrar kazanırız. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz. Omuzlarda taşınan şehit naaşlarına nasıl bakacaksınız"
"Bekamız tahrip edildikten, vatan ve millet elden gittikten sonra neyin ekonomisinden, neyin gelir azalmasından bahsedeceksiniz"
"PKK FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları kazdığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız. Bunu da soğan patates patlıcan istismarıyla mı tamir ve telafi edeceğiz "
Devlet Bahçeli, Amasya, Güncel
Kaynak: AA