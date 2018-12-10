Bahçeli: Binali Yıldırım, Seçildiği Gün Meclis Başkanlığı' Ndan Ayrılmış Olur

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:22



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak İstanbul'da AK Parti Sayın Binali Yıldırım Bey'i düşünmüş ise 'onun istifa etmesi gerekirdi' tartışmasına Türkiye'de kimse girmesin. Çünkü milletvekili seçilirse milletvekilliğinden ayrılır, belediye başkanı olur. Cumhur İttifakı'nda seçildiği gün Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur" dedi.MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmelerine verilen arada kuliste basın mensuplarıyla sohbet etti. Gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili sorularını cevaplandıran Bahçeli, davet günü belli olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. AK Parti ve MHP'de birer yöneticinin çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Bahçeli, "Şuan için 51 ilde adaylar belirleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Geriye kalan 30 büyükşehir içinde 3 tanesinde MHP aday çıkartmayacağını ilan etmiştir. Diğerleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. CHP, HDP, İYİ Parti bir araya gelir, bir ittifak oluştururlar, adaylarını ona göre belirlemeye çalışırlarsa, böyle belirlenen yerlerde biz Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa ona destek vereceğimizi söylüyorum" diye konuştu.'OSMANİYE JEST DEĞİL'Osmaniye'nin açıklanan 51 il kapsamı içinde olduğunu belirten Bahçeli, "Yani Osmaniye'yi 51 ilin kapsamının dışında tutar, orada herhangi bir tarz aday belirlemede jeste muhatap kılarsanız, o zaman 51 aday kapsamındaki Osmaniye'de AK Parti adayına haksızlık yapmış olursunuz. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. 'Osmaniye bize jest' diyorlar, öyle bir şey yok. 51 ilin kapsamı içinde Osmaniye. Dolayısıyla biz de AK Parti de aday çıkartabilir. Biz de ilan ettik kendi adayımızı. Biz Cumhur İttifakı ruhuyla bakıyoruz. Nerede Cumhur İttifakı kazanacaksa, biz orada varız. 1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde Türk milletiyle uyanacak, 4 yıl ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetecektir" dedi.ERZURUM VE DENİZLİErzurum ve Denizli adaylarının çekildiği hatırlatılan Bahçeli, "Cumhur İttifakını oluşturan iki partinin içinde Erzurum"da AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran'da. Buna karşılık biz 78 bin oy almışız. Böyle bir durum karşısında 'aday bizden' olsun demek Cumhur İttifakı ruhuyla bağdaşmaz. Önemli olan Cumhur İttifakını oluşturan partilerin adaylarının seçimidir bu. Böyle bir yaklaşım içindeyiz. Denizli'de de böyledir" diye konuştu.BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞITBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili de konuşan Bahçeli, şöyle konuştu:"Binali Bey'in aday olması halinde, 'istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi' böyle bir tartışmaya sokmamak lazım. Eğer Cumhur İttifakının adayı olarak İstanbul'da AK Parti Sayın Binali Yıldırım Bey'i düşünmüş ise 'onun istifa etmesi gerekirdi' tartışmasına Türkiye'de kimse girmesin. Çünkü milletvekili seçilirse milletvekilliğinden ayrılır, belediye başkanı olur. Cumhur İttifakında seçildiği gün Binali Yıldırım Bey, meclis başkanlığından ayrılmış olur."'BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR'İstanbul'da aday belirleme anlayışına egemen olan partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Bahçeli, "AK Parti'nin göstereceği aday bizim daha önce ifade ettiğimiz şekliyle kabul edilir. Kimi aday gösterirseniz gösterin 3 büyükşehirde sizleri destekleyeceğizdir. Böyle bir durum içinde Binali Bey önemli bir şahsiyettir, Cumhur İttifakının inşası sırasında Başbakan, AK Parti Genel Başkanı olarak sürecin başlatılmasında, yönlendirilmesinde, AK Parti ve MHP arasında diyalogların geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiş şahsiyettir. Cumhur İttifakından memnuniyet duyuyorsak, Binali Bey'den memnuniyet duymamız lazım. Aday olursa başımın üstünde yeri vardır" dedi.Bahçeli, AK Parti ile ortak propaganda yapıp yapmayacakları sorulması üzerine de "Partilerimiz propagandalarını belirler, faaliyetlerini gösterir. İkisinin arasındaki ortak nokta hedef birliğidir. Hedef birliği Cumhur İttifakı'nın 1 Nisan itibariyle başarılı olmasıdır. Belediye başkanları Ali olmuş, Veli olmuş fazla önem arz etmez" dedi.'ANDIMIZDAN VAZGEÇMEDİK'Bahçeli, Andımız ve af konularıyla ilgili ise, "Geçmişteki düşüncelerimiz aynı konumdadır. Ne Andımızdan vazgeçeriz ne de cezaevlerinin tıka basa dolduğu bir yerde af önerisinin gerçekleşmesi için herhangi bir tasarruftan vazgeçmeyiz. Ama gerçekçi olmak lazım, bizim 50 milletvekilimiz var. Af yasasını çıkarmak mümkün değil. Mecliste temsil edilen partilerle bir uyum sağlanırsa çok daha rahat olur. AK Parti bir yaklaşım ortaya koyarsa gerçekleşme şansı kuvvetli olur" dedi.Fenerbahçe'nin durumu da sorulan Bahçeli, "Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır. Herhangi bir endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar, büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi" dedi.GÖRÜNTÜLER DGS'DEN GEÇİLDİHaber: Besti KARALAR/ANKARA,