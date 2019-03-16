Bahçeli: "Biz Medyaya Değil Meydanlara Bakıyoruz"

Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir." dedi.Bahçeli, partisinin düzenleyeceği mitinge katılmak üzere geldiği Manisa'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.Bahçeli'yi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve mehter takımı karşıladı.Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün makamına geçerek ziyarete ilişkin anı defterini imzalayan Bahçeli, çalışmalara ilişkin Ergün'den bilgi aldı. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti."Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ülkeye, millete, Manisa'ya, kutlu diriliş ve beka mücadelelerine hayırlı olmasını diledi. Geçmişini unutanın geleceğini kaybedeceğini, geçmişine sırt dönenlerin gerçeklerden kopacağını ifade eden Bahçeli, ne kaybedenlerden ne de kopanlardan olduklarını söyledi.Cumhur İttifakı'nın hem ehil hem emin hem de erdemli olduğunu, milletin yanında, tarihin izinde, bekanın hedefinde bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:"Gelin görün ki zillet ittifakı yanlıştadır, gaflette, delalettedir. İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Şu fecaate bakar mısınız, aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar, zalimler söylüyor o açıklıyor, zalimler buyuruyor o yapıyor. İş başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde. Sanki tutsak alınmış, iradesi çalınmış, aklı ve vicdanı sökülüp atılmış.""Milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor"CHP'ye oy verenlerin zillete müstahak, bu haksızlığa layık olmadığını belirten Bahçeli, İYİ Parti'ye oy verenlerin HDP ile birlikteliğe zorlanamayacağını, bu zillete mahkum edilemeyeceğini söyledi.Bahçeli "Ezanı ıslıklayan namertlerle CHP ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır? Bayrağımızı yakıp İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle CHP ve İP'e oy veren kardeşlerimizin nasıl bir ortak paydası olabilir?" diye konuştu.Bahçeli "HDP'li teröristlerin 'Kürdistan' dediğinde isimleri 5 harften oluşan 3'lü çeteden çıt çıkmadığını" anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:"Zira işlerine öyle geliyor. Kılıçdaroğlu YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor, bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor çünkü milliyetçi değil. PYD, YDG'yi vatanlarını savunan örgüt olarak gören birisi nasıl milliyetçi olacak? Bu hakla milliyetçilikten bahsedecek, buna nasıl cüret edebilecek? Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP, bizim milliyetçiliğimizi Batının zalim milliyetçiliği ile karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimizi kendi kabile zihniyetlerine benzetiyorlar. Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcı, kucaklayıcı, paylaşma ve bölüşme esaslıdır. Bizim milliyetçiliğimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim milliyetçiliğimizin zalimin karşında, mazlumun yanındadır."Acımasız küresel sömürüye "Dur" deyip, milli sanayiyi yükseltmek istediklerini anlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ettiğini, küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarını kullanmak istediklerini fakat Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarının bundan rahatsız olduğunu söyledi.Bahçeli yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceklerini belirlemek istediklerini vurgulayarak zilletin Türkiye'yi çözmeyi ve çürütmeyi hedeflediğini dile getirdi."Bağımsızlığımızı korumak ve Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz, zillet bunun önüne geçmek için çırpınıyor, kıvranıyor" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:"Zillet ittifakının başını çektiği icazeti ve meşruiyeti dışarıda arayan işbirlikçilerine sesleniyorum, Türk milletinin küresel soyguna dur demesinden korkuyor musunuz? Türk devletinin yeniden lider ülke olmasından ürküyor musunuz? Cumhur İttifakı'nın iradesinden ve istikbalin mimarı olmasından çekiniyor musunuz? Fakat nafile, Türk milletine ket vuramayacaksınız, Cumhur İttifakı'na set çekemeyeceksiniz. Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, fitne yaymaya çalışırlarsa çalışsınlar, milletimiz gerçekleri görmüştür. Kim ne derse desin, anketler ne söylerse söylesin, 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır. Biz medyaya değil, heyecandan dolup taşan meydanlara bakıyoruz. Bizim ittifakımız cumhurladır. Cumhur İttifakı'nın tek güvencesi, desteği Türk milletinin tertemiz vicdanıdır."(Sürecek)