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Bahçeli: "Bu belayı savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir.

07.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:44
Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınıyla ilgili insanlığın ortak bekasıdır diyerek, "İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır. Covid-19 salgını dünyaya bulaşmakla kalmamış, insanlık değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklemiştir. Bir yürekten kopan çığlık, bir başka yüreğin hazin tellerini titretmiştir. Coğrafyalar arasında köprüler kurulmuş, ülkeler aynı mevzide buluşmuştur. Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip korona virüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır" açıklamasında bulundu.

"Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim"

Berat Gecesi dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Bahçeli, Allah'a sığınıp dua etme gecesi olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Bir yanda Covid-19 hastalığıyla mücadele ederken, diğer yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir. Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegane gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır. İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir. Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır. Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim" ifadelerini kullandı.

"Devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir"

Tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutlayan Bahçeli, "Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla, doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım, umutları diri ve taze tutalım. Zaman öncelikleri değiştirir, bugünler geçecektir. Dünyanın yeni şartlarına her anlamda hazırlıklı olmak başlıca gerekliliktir. Allah'tan niyazım Covid-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam alemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Barış açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın Covid-19 karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir. Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Covid-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum. Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir" ifadelerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Bahçeli, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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