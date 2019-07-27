Bahçeli: "CHP, hangi ülkenin partisidir"
MHP'nin Amasya Mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AMASYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.27.07.2019 17:51
MHP'nin Amasya MitingiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıAMASYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)
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Kaynak: AA