Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle yaptığı sohbette ABD'nin Türkiye karşıtı skandal kararına tepki gösterdi. Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukukunu zedeleyen, iki ülke arasındaki ilişkileri yaralayan bir karar olduğunu belirten Bahçeli, "Tek kelimeyle tasarı hükümsüzdür." dedi.

"GEÇMİŞİMİZDE SOYKIRIMIN NUMUNESİ YOKTUR"

"Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda. Tasarı hükümsüzdür."diyen Bahçeli, "Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur. Bu çürük kararın Türk milleti ve nezdinde bir karşılığı yoktur." dedi.

"İZAH EDİLEMEZ"

Bahçeli, ABD Temsilciler meclisinin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptırım tasarısını kabul etmesinin izah edilemez olduğunu söyledi.

1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarının kabul edilmesinin izah edilemeyeceğini belirten Bahçeli, "Tek kelimeyle hükümsüzdür. Sözde soykırım kararına evet diyen Temsilciler Meclisi tarihi gerçekleri yok saymış, Türk milletine alenen cephe almıştır. Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur. Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli de yoktur. ABD Temsilciler Meclisi katliam ve soykırım örneği arıyorsa derisinin renginden dolayı ezdiği, katlettiği mazlumlara; acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmayı denemelidir. Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem de suçludur. Terör örgütleriyle düşüp kalkan, adı konulmamış ittifak içinde olan ABD bütün insani ve vicdani değerleri çiğnemekle kalmamış, uluslararası hukuk ilkelerini çökertmiş, Türkiye'yi boyunduruk altına sokmaya heves etmiştir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.