Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili konuştu. Gazeteci Ahmet Hakan'a seslenen Bahçeli, Necmettin Kesgin ve Yavaş'ı kastederek "Bugün veya yarın akşam bu iki şahsı Tarafsız Bölgeye davet etmeli" dedi.

Yavaş hakkında avukatlık yaptığı dönemde iş adamı Necmettin Kesgin'e sahte senetle icra takibi başlattığı iddiasıyla dava açılmıştı.

"DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Muhatap kılınan Kesgin, onun üzerinde tartışmaya sürekli girmek doğru bir şey değil. Ahmet Hakan bey bugün veya yarın akşam bu iki şahsı Tarafsız Bölgeye davet etmeli ve karşılıklı tartışmalı." dedi.