Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili tarafından loannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi. AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye , Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'ndaki skandala çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir" dedi.

"HAKARET VE HIYANET ALKIŞLANMIŞTIR"

Yunan milletvekili Lagos'un Türk bayrağını yırttıktan kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu'nun yeni bir rezalet ve zillete sahne olduğunu belirten Bahçeli, "Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye'ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır.Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil,aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır.

Ayrıca dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatlarını kaybeden, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun diyorum.