Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti kurucusu ve eski Bakan Ali Babacan'ın "Parti çalışmasını başlatmış bulunmaktayız" açıklamasını değerlendirdi. Bahçeli "Hayırlı olsun. 104. parti olur" yorumunda bulundu.

Bir süredir yeni parti hazırlığında olduğu söylenen Ali Babacan, bugün yaptığı basın açıklamasıyla yeni parti iddialarını resmen doğruladı. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız. En önemli çalışma ilkelerimizden birisi katılımcılık ilkesidir. Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz."

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan'ın açıklamasıyla ilgili bir soruya cevap veren Bahçeli "Hayırlı uğurlu olsun. 104. parti olur" dedi.

Bahçeli, "Erdoğan ile görüşmenizde masaya neler yatırıldı?" sorusuna ise "Evde masa yoktu" diye cevap verdi.

"Çift maaş ve belediyelerdeki atamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP'nin etik yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bahçeli şöyle yanıt verdi:

"Bu anlayışa sahip partiler etik yasası getirmemeli, rezil yasası olur."

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