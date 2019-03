Bahçeli'den Cindoruk'a: "Senin Her Yanın İntikam Olsa Ne Yazar"

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde intikam alacaklarını ifade eden eski siyasetçi Hüsamettin Cindoruk'a yönelik, "31 Mart Seçimleri'ni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden alınacak intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyorlar. Ey şuursuz. Neyin intikamını, kimden alacaksın? Kimlerin hesaplarına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yanın intikam olsa ne yazar" dedi.MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde partisinin Osmaniye'de düzenlediği mitingde halka hitap etti. Bahçeli, "Ata topraklarımda buunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Osmaniye'de nefes alan, hayatını kazanan her kardeşimi hasretle, sevgiyle kucaklıyorum" diyerek başladığı konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek beklediğini ifade etti.Osmaniye il merkezinde ve Kadirli ilçesinde siyasi nezaket ve fedakarlık göstererek aday çıkarmayan AK Parti'ye teşekkür eden MHP Lideri Bahçeli, "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye'nin yeni hükümet sistemi kapsamında en önemli demokrasi imtihanıdır. Bu nedenle Osmaniyeli kardeşlerimden ricam, mutlaka sandığa gitmeleridir. Ülkemizin her yanını terör örgütleri sarmış. Her taşın altı fitne, her yer vahşet. Hedef ülke, Türkiye'dir. Vandal hesaplar Türk milletinin bölünmesi üzerine kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'nin sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği desteği, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu göstermektedir. Türkiye'den yeni bir Irak çıkarma planlarında yaygınlık vardır. Sevr ile başaramayanlar, şanslarını yeniden deniyor. PKK'yı, FETÖ'yü kullanıyorlar, Türkiye'ye namlu doğrultuyorlar. En çok şehit veren Osmaniye, ihanetin nasıl bir kötülük olduğunu bilir" diye konuştu."Senin her yanın intikam olsa ne yazar?"Millet İttifakı'na da sert sözlerle yüklenen MHP Lideri Bahçeli, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bozmaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeni bir sistem krizi, rejim bunalımı için pusuda bekliyorlar. Bir siyaset eskisi TBMM Başkanlığı da yapan zat, 31 Mart Seçimleri'ni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden alınacak intikam seçimi olduğunu, utanmadan söylüyorlar. Ey, şuursuz. Neyin intikamını, kimden alacaksın? Kimlerin hesaplarına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yanın intikam olsa ne yazar? Bunlar Türkiye'yi geriye götürmek için zillete düşenlerdir. Yapılanı yıkmak, maharetleridir. Hakikati inkar, meslekleridir. Yükselişi durdurmak, asıl maksatlarıdır. Ama Osmaniye bunları rezil etmeye kararlıdır. Bu çevrelere boşuna zillet demiyoruz. Boşuna bunların maskelerini indirmiyoruz. Teröristleri belediyelere sızdırmaya çalışan CHP'ye Osmaniye'nin duruşu yeter. Osmaniye alayının oyununu bozar, hepsini birden önüne kattığı gibi kaçtıkları yere kadar kovalar, yakaladığında da hesabını sonuna kadar sorar. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, terör örgütlerinin 378 çürümüş meclis üyesi adayına Osmaniye hoşgörü göstermez. PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye'de diyecek sözü yoktur. HDP ile kol kola giren, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine sabitlenen İYİ Parti'nin Osmaniyeli kardeşimi kandırması imkansızdır. Onun için, CHP ve İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, zilleti tanıyın. Gelin siz de bu meydandaki 'Evet'e ortak olun. Kürt kökenli kardeşlerim, siz bizsiniz biz de siziz. PKK'nın emellerini çiğneyin, HDP'nin rezaletlerini def edin. Albayrağın altında hepimize yer var.""Kaos meraklıları hesabını 2023 Genel Seçimleri'ne göre yapsın"31 Mart Yerel Seçimleri'nden çıkacak sonuç ne olursa olsun, Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağını kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:"Hedef Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yani 2023'tür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023'te yapılacaktır. Yerel Seçimler ise Mart 2024'te yapılacaktır. Kaos meraklısı İYİ Parti ve CHP ile terör yedeği HDP, hesabını buna göre yapsın. Erken seçime gerek yoktur. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda güçlenmenin hedefini ortaya koyacaktır. Dünyayı, hainlerin başına yıkacağız. Türkiye'yi peşkeş çektirmeyecek, adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyeceğiz. CHP, İYİ Parti, HDP'nin sinsi 1 Nisan planlarını suya düşüreceğiz. PKK ve YPG'yi beka sorunu olarak görmeyenleri şaşkına çevireceğiz. Bu topraklara vatan diyen herkese ocağımız açıktır. Bu bayrak, ülke benim diyen herkese kapımız açıktır. Herkesi çağırıyorum, gelin bir olalım, Cumhur İttifakı'nda kenetlenelim. Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa edelim."Konuşmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan Adayı Kadir Kara'nın elini kaldırarak destek istedi. Bahçeli'ye mitinginde AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu da eşlik etti. - OSMANİYE