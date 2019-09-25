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Bahçeli'den erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

25.09.2019 02:05Bahçeli'den erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, teşekkürlerini sunduğu Bahçeli'ye, rahatsızlığından dolayı da acil şifalar dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüntü paylaştı. Erdoğan'ın, konuşması için kendisini tebrik eden Bahçeli'ye, "Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Bu hassasiyetinize özellikle teşekkür ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah" dediği anlar, görüntüde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Erdoğan'ın telefonla konuşması

(Görüntü geçildi)



Birleşmiş Milletler, Devlet Bahçeli, Güncel

Kaynak: DHA

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