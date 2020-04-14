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Bahçeli'den, Haydar Baş için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

14.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:56
Bahçeli'den, Haydar Baş için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Haydar Baş'ın hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle Türkiye'de hatırı sayılan ve saygın bir yeri olan değerli bir kişi olduğunu kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Bu münasebetle başta Sayın Haydar Baş olmak üzere, KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. KOVİD-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabbim'den niyaz ediyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Bahçeli, Haydar Baş, MHP, Politika
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