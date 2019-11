Bahçeli'den Hükümete EYT desteği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

Soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremeyen Bahçeli, bugün milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından Meclis kulisine geçen Bahçeli'ye çok sayıda siyasi 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısı sonrasında MHP lideri Bahçeli'yi Meclis kulisinde ziyaret etti. Ziyarette çok sayıda MHP'li hazır bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile sohbeti yaklaşık yarım saat sürdü.

Bahçeli daha sonra gazetecilerle de sohbet etti. Gazetecilerle bir araya gelmeyi çok özlediğini belirten Bahçeli, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"Hal hatır sordu"

Bir süredir partisinin grup toplantısını yapmadıklarını belirten Bahçeli, "Geleneksel, milletvekili arkadaşlarımızla her salı yemeğimizi gerçekleştirdik. Bugün de kendileriyle birlikte olmayı arzuladık. Sizleri de gördük. Cumhurbaşkanı ile sohbet toplantısı oldu, hal hatır sordular. Rahatsızlık sürecimizde bize yakın alaka gösteriyor." diye konuştu.

Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partiler, 7 Haziran seçimleri öncesinde bir toplumsal talebin belli bir bölümü olarak ortaya çıkan bu gruba ses vermek açısından, onların görüşlerini değerlendirmek için seçim beyannamelerinde erken emeklilikle alakalı bir pasaj koymuşlardı. Bu pasajı MHP de kendi seçim beyannamesinde koydu hatta bir arkadaşımız Meclis açılır açılmaz bir de yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler bazı yansımalar dikkate alındığında Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirme."

Bu talebin ağır ekonomik yükümlülükler getirdiğine dikkati çeken Bahçeli, TSK'nin sınırdaki yükümlülükleri ve güvenlik mıntıkalarının ekonomi açısından değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Bu düşüncesini herkesle paylaştığını dile getiren Bahçeli, "Ben grup arkadaşlarıma da söyledim böyle bir yükümlülüğün altından kalkabilir miyiz? Toplumsal talep karşısında birtakım çevrelerin toplumun bir kısmını istismarına fırsat mı veriliyor? Bunları iyi düşünmek lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, binlerce askerin görevinin başında olduğunu ve bu durumun ekonomik yönden önemli sorumluluklar doğurduğunu vurgulayarak, "Erken emekliliği gündeme taşıyarak, karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin aldığı kararı doğru bulduklarının altını bir kez daha çizen Bahçeli, "Zannederim isabetli olur ülkemiz açısından." dedi.

Bahçeli, yargı paketlerinde ceza indirimi konusuna liderlerin karar vereceği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hayır efendim; basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Feti Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor, diyalog içerisinde oluyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa da görüşebilirler." karşılığını verdi.

Türkiye'nin gündemini bazı sıralamalar ve öncelikler içerisinde ele almak gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Amerika, bir taraftan Orta Doğu, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan Rusya... Yoğun bir kuşatma ve toplumsal faaliyetin tırmandığı bir ortamda önceliğimizin olması lazım. O sebepten dolayı emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız sağın solun tahrikiyle özellikle muhalefetin tahrikiyle birtakım düşüncelerden arınmalı, zamanı geldiğinde bunların da çözüme kavuşacağına inanmalı. Yoksa bu işlerin arkasını getirmek doğru olmaz."

Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili hem ABD hem de Rusya'nın yapılan mutabakatlara uymadığı yönünde açıklaması olduğunun ifade edilmesi üzerine de "Dışişleri Bakanının görüşü sağlıklıdır, kararlılık ifade eder. Şartlar ne olursa olsun güvenlik bölgesinin kurulumunda Türkiye'nin aldığı tavrın devamı gerekmektedir. Zannederim bunu vurgulamaya çalışıyorlar. Yurt dışındaki diğer unsurlara karşı da Türkiye'nin kararlığını ortaya koyan bir yaklaşımın ifadesi olarak düşünmek lazımdır." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Zaten ABD bu konuda ikili tavır sergiliyor." sözleri üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bizim öyle bir bilgimiz yok. Ancak televizyonlarda her zaman söylüyorum; sabit ve sabitleşmiş yorumcuların eğer ellerinde bir bilgi ve belge varsa, bu kadar derin yorumları varsa bunu televizyonlarda zihinleri karıştıracak bir yolda kullanacakları yerde toplanıp bir araya gelsinler, hükümetin dış politikasıyla ilgili geleceğe yönelik Türkiye'nin kazanımını kuvvetlendirecek düşüncelerini hükümet ile paylaşsınlar. Yoksa her gün aynı adamlar aynı şeyleri söylüyorlar. Bu da doğru olmuyor. O bakımından dış politikada çok hassas olmak lazım. Cümlelerimizin seçici olması lazım. Alınan bir karar varsa bu milletin bir kararıdır, devletin bir kararıdır. Bu süreci aşıncaya kadar birlik beraberlik içinde kararlılıkla da bir paylaşım içinde olmak lazım."

Devlet Bahçeli, rahatsızlığı sürecinde sağlığı ile ilgili ortaya atılan haberlere de tepki göstererek, "Sağlık konusuyla ilgili çok şeyler yaptılar, hala da söylüyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilemiyorum? İlk defa dışarı çıktığımda bir sakal bıraktım. O sakalı dikkate alarak sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar diye bir açıklama da yaptım. Fakat sakalla uğraşan çok az çıktı. Ben herkese sağlık diliyorum." sözlerini sarf etti.

"Sağlık her şeyin başı." diyen Bahçeli, "Bizi eleştirenler, 'geberdi' diyenler, 'geberecek' diyenler, 'MHP böylelikle parçalanacak' diyenler; şimdi buradayız. Arkadaşlarla da beraberiz. Allah'a çok şükür Allah'ın vermiş olduğu ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Dua edenlerle iftira edenler arasındaki farkı gösterdi. Allah'a bin şükür dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla. Öyleyse endişe edilecek bir durum yok." şeklinde konuştu.

Bahçeli, rahatsızlığı süresince bıraktığı sakalla ilgili de "Dinlenme döneminde sürekli tıraş olmak yerine belli bir şey bıraktık. Biraz da yakıştığı iddia edildi. Bir, iki fotoğrafımız çıktı. Bundan sonra denemeyelim, biz her şeyi bir kere deneriz. O ilk oldu dinlenmiş oldu. Ben her gün tıraş olurum. İlk defa uzun bir sakal bıraktık, o da 20 gün anca oldu. Tam seçilecek halde değildi. Ama millet biraz daha dikkatli baktığı için fark ettiler." dedi.

Kaynak: AA