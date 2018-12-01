Bahçeli'den 'İttifak' Açıklaması

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Cumhur İttifakının içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Bahçeli, AK Parti ile devam eden seçim ittifakı görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi. Bahçeli, "İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, gelişmeleri değerlendiriyorlar, uzlaştıkları alanlar oluşuyorlar, üzerinde çalışmalar yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanının dönüşünde zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanının arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti ile MHP arasında karşılıklı jestler olup olmayacağı sorusu üzerine Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakının içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" dedi. Bahçeli, muhalefetin koalisyon görüşmelerini de değerlendirdi. MHP lideri, "Zillet ittifakı dediğimiz ittifakı koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en doğal hakkıdır" diye konuştu.
(İHA)
Devlet Bahçeli,Milliyetçi Hareket Partisi
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:06