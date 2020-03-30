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Bahçeli'den koronavirüs değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur" açıklamasında bulundu.

30.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
Bahçeli'den koronavirüs değerlendirmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Devlet Bahçeli, Türkiye, Ekonomi
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