Bahçeli'den koronavirüs değerlendirmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur" açıklamasında bulundu.
30.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Devlet Bahçeli, Türkiye, Ekonomi