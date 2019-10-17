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Bahçeli'den Semih Yalçın'a başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum.

17.10.2019 20:39Bahçeli'den Semih Yalçın'a başsağlığı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.
"Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır. Elbette hüzün dönemleri bölüşüldükçe zayıflayacak, kasvetli ve kederli günler paylaşıldıkça azalacaktır." ifadelerine yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:
"Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Başta Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın olmak üzere muhterem ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Edip Semih Yalçın, Semih Yalçın, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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