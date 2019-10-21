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Bahçeli, oğlu kaleden düşerek vefat eden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Ekim gecesi arkadaşlarıyla gittiği Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu.

21.10.2019 12:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendi'nin acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33) ve arkadaşı Arif Fidanboy, Ankara Kalesi'nin surlarından 17 Ekim gecesi kayalıklara düşmüştü. Yalçın, olay yerinde arkadaşı Fidanboy ise hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili de 3 kişi gözaltına alınmıştı.

MHPMHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

MHPMHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti

Bahçeli, oğlu kaleden düşerek vefat eden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu

Edip Semih Yalçın, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel

Kaynak: İHA

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