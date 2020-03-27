Bahçeli'den sosyal izolasyon çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır." dedi.

Kaynak: Dunya.com