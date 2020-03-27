Bahçeli'den sosyal izolasyon çağrısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır.
27.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:19
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi