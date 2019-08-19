Haberler» Güncel» Haber

Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmeler dolayısıyla tebrik etti.

19.08.2019 14:11 Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmeler dolayısıyla tebrik etti.
MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli, 3 büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler için Soylu'yu tebrik etti. Operasyonların önemine dikkat çeken Bahçeli, belediyelerle ilgili alınan tedbirin yerinde olduğunu söyledi. Bahçeli, terörle mücadele kapsamında hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirterek, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" dedi.

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -



Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   Marmaris'te ev yangını
15:16   Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:16   İSTANBUL AKSARAY'DA YİNE BİRÇOK TABELA ARAPÇA
15:15   3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
15:13   Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder
15:13   İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela Arapça
15:12   Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı