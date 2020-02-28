Haberler » Dünya » Bahçeli'den Türk askerine saldırı açıklaması: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmeli - Haberler

Bahçeli'den Türk askerine saldırı açıklaması: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmeli

Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." açıklamasını yaptı.

28.02.2020 04:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:49Bahçeli'den Türk askerine saldırı açıklaması: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmeli
'de Türk askerine yapılan hava saldırısı sonrası Başkanlık Divanı üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." açıklamasını yaptı.

Son günlerde İdlib'de yaşananlara yönelik sert açıklamalar yapan ve partisinin grup toplantılarında Rusya'yı suçlayıcı ifadeler kullanan Devlet Bahçeli, "MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:01  Yaşar Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Yaşar Kemal hayatı ve biyografisi!
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 28 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
28.02.2020 05:57:58